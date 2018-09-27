Эксперты: цены на сладости в России продолжат расти

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Розничные цены на кондитерские изделия в России в августе 2018 года выросли в целом по стране на 0,3% в годовом выражении, не исключено, что эта тенденция будет продолжаться до конца текущего года, говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

"Цены перешли к росту после нескольких месяцев снижения из-за усиления инфляционных процессов, отчасти связанных со снижением курса рубля. Тем не менее пока подорожание кондитерских изделий не составляет даже 1%, и это ниже уровней продовольственной инфляции", - отмечают эксперты.

Согласно их данным, за описываемый период заметнее всего подорожали пряники, стоимость которых выросла на 2,1%, до 129,5 рублей за кг, цена печенья увеличилась на 0,7% до 149,4 рублей за кг, торты с пирожными прибавили 3%, достигнув до 446 рублей/кг. Также выросли за год цены на шоколад (0,3%, до 837,1 рублей/кг) и другие виды шоколадных конфет (0,2%, до 590,74 рублей/кг). При этом снижение стоимости было зафиксировано в категории кексов и рулетов - минус 2,8%, до 232,5 рублей/кг в среднем по стране. Также продолжили дешеветь зефир с пастилой (-0,3%, до 251,5 рублей/ кг) и карамель (-1,5%, до 213 рублей/кг), конфеты, глазированные шоколадом, подешевели в августе за год на 0,4%, до 301,9 рублей/кг.

Как отметили в ЦИКР, лидером по росту цен стал Дальневосточный федеральный округ, в котором цены на кондитерские изделия выросли на 2,3%. Затем идет Уральский ФО, в котором сладости подорожали за год на 1,7%. Отмечен рост цен в Северо-Западном округе - плюс 0,9% по сравнению с августом прошлого года, а в Санкт-Петербурге сладости подорожали за год вообще на 3%. В Сибирском федеральном округе рост цен на кондитерские изделия составил 0,6%.

Среди регионов, в которых за год наиболее заметно подешевели кондитерские изделия: Южный (-1,8%), Северо- Кавказский (-0,6%) и Приволжский (-0,5%) федеральные округа. В Центральном ФО цены также снизились, хотя и не так сильно (-0,3%). Не стала исключением и Москва, в которой снижение составило небольшие 0,1%. Хотя цены на сладости в столице остаются одними из самых высоких в стране, считают эксперты.

"В течение 2018 года цены на сладости немного корректировались по сравнению с пиковыми значениями, которые были отмечены в основном в 2017 году. Однако в связи с усилением инфляционных процессов высока вероятность того, что до конца этого года стоит ожидать разворота тенденции и продолжения роста цен. Тем не менее при текущей конъюнктуре маловероятно резкое подорожание сладостей, в особенности российского производства", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Центра исследований кондитерского рынка Елизаветы Никитиной.