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Кризис на Украине

Суд Киева не признал долг "Укринтерэнерго" перед "Интер РАО" за электроснабжение Донбасса

Сумма долга составляет $6,7 млн

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева не признал решение Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России о взыскании долга за поставки российской электроэнергии на территорию Луганской и Донецкой областей в 2014-2015 годах.

Об этом в четверг сообщила адвокатская компания "Ильяшев и Партнеры", представляющая интересы ответчика - ГП "Укринтерэнерго".

Суд отказал в признании и исполнении решения российского суда о взыскании с ГП "Укринтерэнерго" $6,7 млн в пользу российского ЗАО "Интер РАО ЕЭС".

"Спор касается поставок российской электроэнергии на территорию Луганской и Донецкой областей в 2014-2015 годах. Суд полностью отказал в удовлетворении ходатайства и постановил, что украинское госпредприятие не обязано выплачивать 190 млн гривен ($6,7 млн) в пользу российского монополиста", - заявил старший партнер юридической фирмы Роман Марченко.

ГП "Укринтерэнерго" и "Интер РАО" в конце 2014 года подписали контракт на экспорт электроэнергии из России в объединенную энергетическую систему Украины.

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