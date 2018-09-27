"Аэрофлот" утвердил обновленную стратегию до 2023 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Аэрофлота" утвердил обновленную стратегию развития группы до 2023 года, говорится в сообщении авиакомпании.
"Намеченные меры призваны помочь группе "Аэрофлот" достигнуть к 2023 году существенного роста операционных и финансовых показателей, выйти на новый уровень операционной деятельности", - отметили в компании.
В частности, стратегия предусматривает сохранение группы в числе 20 крупнейших авиаперевозчиков по пассажиропотоку, а также увеличение перевозок пассажиров и развитие международного транзита.
Кроме того, компания планирует сосредоточиться на открытии новых региональных баз и хабов и наращивании самолетного парка для достижения целевого пассажиропотока. В том числе, к 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 200 российских самолетов семейств Superjet 100 и МС-21.
Среди других целей - усиление присутствия "Аэрофлота" в цифровом пространстве, включая развитие онлайн-канала продаж и мобильного приложения, добавили в авиакомпании.
В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,2%) принадлежит государству в лице Росимущества, ГК "Ростех" принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам - 39,6%.