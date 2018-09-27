РФ планирует упростить визовый режим для туристов из целевых стран

МОСКВА, 27 сентября./ТАСС/. Граждане целевых для России стран, посещающие страну с туристическими, медицинскими, образовательными и деловыми целями, смогут получить упрощенные визы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ведение которого ранее перешел Ростуризм.
"Одной из мер, существенно влияющих на рост экспорта туристических услуг, может стать план либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами России в туристских, медицинских, образовательных, деловых, гуманитарных и спортивных целях", - отметили в пресс-службе.
Пока перечень целевых стран не уточняется.
"При определении целевых стран, граждане которых смогут воспользоваться упрощенным въездом, необходимо ориентироваться как на экономическую целесообразность подобных послаблений, так и на вопросы, связанные с безопасностью туристов и самих граждан России", - сообщили в Минэкономразвития.