План развития оператора Севморпути будет создан в начале 2019 года

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. План развития инфраструктурного оператора Севморпути (СМП), который будет координировать усилия всех участников арктических проектов, будет создан в начале 2019 года. В первую очередь предстоит решать задачи создания инфраструктуры, в том числе энергетической, вдоль трассы СМП, развития грузового и ледокольного флота, диспетчеризации судоводства и законотворческой работы.
Как сообщил в Мурманске на XI Региональном общественном форуме-диалоге "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" глава Дирекции Северного морского пути "Росатом" Вячеслав Рукша, госкорпорация уже прорабатывает формат работы операторы Севморпути.
"Максимум в первом квартале следующего года мы будем предлагать план развития в целом инфраструктурного оператора, который должен быть увязан с развитием проектов в арктической зоне", - сказал он.
Роль Росатома как оператора Севморпути, порученная ему правителством РФ, по мнению Рукши, вполне логична. "Все эти проекты - работа для транспортной системы, должны быть и соответствующие мощные суда и арктический ледокольный флот. Все это требует единой координации как технологической, так и просто диспетчеризации", - сказал он.
При этом Рукша отметил, что вопросы разработки стандартов и других нормативных документов при этом остается за Минтрансом и его структурами.
XI Региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" проходит в Мурманске по инициативе Общественного совета Госкорпорации "Росатом", форум посвящен вопросам взаимодействия различных государственных и общественных структур при освоении Арктики. Среди основных тем - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов. По данным организаторов форума, в мероприятии приняли участие 300 человек. Это отраслевые эксперты, представители федеральных и региональных органов власти и компании "Росатом".