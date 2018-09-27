Прямое авиасообщение планируется запустить между Махачкалой и Баку

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Прямой авиарейс планируется запустить между Махачкалой и Баку, меморандум о сотрудничестве по налаживанию такого авиасообщения между Дагестаном и Азербайджаном подписали гендиректор аэропорта Махачкалы Арсен Пирмагомедов и председатель правления Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров. Об этом сообщила журналистам в четверг помощник гендиректора аэропорта Махачкалы Камила Гамзатова.

"Меморандум предполагает сотрудничество по налаживанию прямого авиасообщения между Республикой Дагестан Российской Федерации и Республикой Азербайджан", - сказала Гамзатова.

По ее словам, подписание документа состоялось в рамках Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку, участие в котором принимает и дагестанская делегация во главе с руководителем республики Владимиром Васильевым.

По словам председателя правительства Дагестана Артема Здунова, как сообщал ТАСС ранее, аэропорт Махачкалы до конца текущего года планирует увеличить пассажиропоток до 1,2 млн человек, что почти на 200 тыс. пассажиров больше по сравнению с прошлым годом. За прошедший год открыты новые маршруты из Махачкалы в Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, сообщил Здунов.

Ранее генеральный директор компании "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов сообщал ТАСС, что в 2018 году аэропорт Махачкалы планирует нарастить пассажиропоток почти на 5% за счет увеличения маршрутной сети. По мнению Пирмагомедова, пассажиропоток увеличится за счет "общего естественного развития рынка авиаперевозок, а также за счет расширения маршрутной сети полетов и увеличения частот полетов по уже существующим направлениям".

Единственный аэропорт

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. В 2017 году в аэропорту Махачкалы было перевезено рекордное количество пассажиров - 1,068 млн, что на 23% больше показателей 2016 года. С мая 2017 года аэропорт получил допуск к приему и выпуску широкофюзеляжных самолетов Boeing-767-200, Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-200 и их модификаций.

В феврале 2018 года международный аэропорт Махачкалы признан лучшим аэропортом в категории "Региональный проект СКФО" по версии экспертов премии "Воздушные ворота России".

На сегодня пропускная способность аэропорта на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров в час. Отсюда выполняются рейсы в Москву (8-10 вылетов в день), Санкт-Петербург (ежедневно), Сургут, Ростов-на Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Кроме того, в настоящее время ведется строительство международного терминала махачкалинского аэропорта стоимостью около 1 млрд рублей. Его строительство началось в 2016 году, а завершить планируется в конце 2018 года. В третьем квартале 2019 года терминал планируется ввести в эксплуатацию. Пропускная способность его составит 190 человек в час, прилетающие и вылетающие пассажиры будут обслуживаться одновременно. Общая площадь здания составит более 8 тыс. кв. м.