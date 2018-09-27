Свыше 40 решений представили московские компании в рамках выставки импортозамещения

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше 40 конкурентоспособных решений под брендом "Сделано в Москве" представили столичные компании в рамках международной специализированной выставки "Импортозамещение". Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель мэра города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.
"Под брендом "Сделано в Москве" 22 промышленные компании столицы представили электронику, программное обеспечение и медицинские технологии - более 40 решений, способных успешно конкурировать с мировыми аналогами", - сказала она. Организаторами коллективной экспозиции городских производителей выступили столичный департамент предпринимательства и инновационного развития и Московский экспортный центр.
В частности, на коллективном стенде московских производителей было представлено инновационное светодиодное освещение, которое используется не только в мегаполисе, но и на сотнях объектов за рубежом: в Казахстане, Белоруссии, Германии, Кипре. Здесь же - надежные и простые в использовании 3D-принтеры, отличающиеся высокой точностью и скоростью печати. Также были представлены сделанные в столице первый отечественный хирургический клей из плазмы и инновационное решение для маркировки, которое быстро наносится практически на любую поверхность и дает возможность легко контролировать целостность упаковки и происхождение товаров в ходе цепочки поставок.
"Показательно, что за первые семь месяцев 2018 года Москва в очередной раз заняла первое место по объему экспорта среди российских регионов", - продолжила Сергунина. Она напомнила, что городские власти консолидируют усилия по продвижению продукции московских предпринимателей на внешние рынки.
Сегодня им помогают выходить на новые рынки, развивать бизнес на электронных торговых площадках, представлять продукцию на крупнейших мировых выставках, получать финансовую поддержку и оставаться в курсе основных трендов во внешней торговле.
"На выставке "Импортозамещение" мы показали лучшую продукцию, которая способна не только успешно конкурировать на отечественном рынке с известными западными аналогами, но и заинтересовать потенциальных зарубежных партнеров", - подчеркнула заммэра.