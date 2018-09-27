В минфине США конфликт с Китаем считают торговым спором, а не торговой войной

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не находятся в состоянии торговой войны с Китаем, страны ведут торговый спор. Уверенность в этом выразил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин в интервью изданию The Hill .

Журналист спросил его, ведут ли США и КНР торговую войну. "Нет, мы ведем торговый спор, и это не новость", - отметил глава американского минфина, добавив, что такая ситуация между странами возникла более 10 лет назад. Он в очередной раз повторил, что Вашингтон хочет сократить дефицит торгового баланса с Китаем и требует открыть рынок американским компаниям, как США открыли свой китайским.

Мнучин не стал озвучивать конкретную дату следующих переговоров с китайской стороной по урегулированию торгового конфликта. "Я думаю, когда-нибудь состоится наша пятая большая встреча, но кулуарно ведется постоянный диалог. Иногда он активен, а иногда и нет, но мы дали им ясно понять, что хотим справедливой торговли", - пояснил министр.

При этом он заявил, что таможенные пошлины США не направлены на сдерживание Китая. "Речь идет не о сдерживании Китая, а о справедливой и взаимовыгодной торговле", - подчеркнул глава финансового ведомства

Ранее вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в Соединенные Штаты товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как пообещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. Президент США Дональд Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на $267 млрд.

Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР, которую он 15 июня обвинил в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий, упрекнув в "несправедливой торговой практике". Это и стало предлогом к обложению 25-процентными пошлинами китайских товаров на сумму $50 млрд. Повышенные тарифы начали действовать в два этапа (по 34 и $16 млрд), вступив в силу 6 июля и 23 августа соответственно.