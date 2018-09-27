На реализацию схемы обращения с отходами в Кировской области требуется 3,4 млрд рублей

КИРОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Более 3,4 млрд рублей потребуется Кировской области на строительство мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, а также полигонов в соответствии новой схемой обращения с твердыми коммунальными отходами, которая начнет действовать с 1 января 2019 года. Об этом в четверг сообщила журналистам министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова на пресс-конференции по переходу на новую систему обращения с ТКО.

Согласно схеме, к 2022 году на территории области необходимо создать 14 мусоросортировочных станций, пять новых полигонов и 14 мусороперегрузочных станций.

"Инвестиционная составляющая по объектам сортировки мусора оценивается в 727 млн рублей, по объектам перегрузки - в 108 млн рублей, по объектам размещения - в 2,6 млрд рублей" - сказала Албегова.

Министр уточнила, что регион намерен максимально привлечь федеральное финансирование, чтобы снизить размер тарифа для населения. По словам Албеговой, область подала в Минприроды РФ заявки на строительство 13 мусоросортировочных станций общей стоимостью более 500 млн рублей, однако пока одобрения заявки не получили, поэтому строительство станций переносится. Кроме того, Кировская область подготовила заявку на 206 млн рублей на финансирование закупки оборудования для станций. Если получить федеральное финансирование не получится, регион будет привлекать частных инвесторов, добавила Албегова.

Министр отметила проблему дефицита мусорных полигонов в регионе. "На 46 муниципальных образований существует 28 полигонов, 26 из них включены в государственный реестр, поэтому объекты, которые ранее эксплуатировались только одним муниципальным образованием, получат статус межмуниципальных", - сказала она. Что касается мусоропереработки, то, по словам Албеговой, в территориальной схеме заложено создание первого такого объекта в регионе, однако конкретных проектов пока нет. Министр уточнила, что власти встречались с инвесторами из Швеции, в том числе представителями транснациональной компании EcoSaver, которые заявляли о намерении построить завод по переработке мусора в Кировской области, но конкретного бизнес-проекта бизнесмены не представили.

Ранее Албегова сообщала, что ежегодно в регионе образуется 518 тыс. тонн отходов. Сбором, обработкой, утилизацией и захоронением отходов в регионе с 1 января будет заниматься единый региональный оператор - АО "Куприт".