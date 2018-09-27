Костромской завод автокомпонентов начал выпуск импортозамещающей продукции

КОСТРОМА, 27 сентября. /ТАСС/. Костромской завод автокомпонентов запустил линию по производству импортозамещающей продукции - поршневых пальцев для двигателей внутреннего сгорания. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора Костромской области.
"Сегодня Костромской завод автокомпонентов запустил новую линию по производству поршневых пальцев для двигателей внутреннего сгорания практически всех видов техники - от легковых и грузовых автомобилей до тракторов. При этом мощность предприятия позволяет обеспечить потребности российского рынка полностью. Ранее эту деталь заводу приходилось закупать за рубежом", - говорится в сообщении.
Как уточняется, общий объем инвестиций в проект составил 336 млн рублей, объем производства - 3,5 млн поршневых пальцев в год. Проект реализован при содействии Фонда развития промышленности и Минпромторга РФ.
Продукция завода будет поставляться на Ярославский моторный завод, Минский моторный завод, и другие предприятия. Планируется выход на экспортные поставки.
АО "Костромской завод автокомпонентов" - крупнейшее в России и СНГ предприятие, специализирующееся на выпуске деталей цилиндро-поршневой группы для автомобилей, автобусов и тракторов с двигателями ВАЗ, "КамАЗ", ЯМЗ, ММЗ, УМЗ, ЗМЗ, АМЗ, Ford, Renault, Nissan. Предприятие является ключевым поставщиком большинства сборочных конвейеров двигателестроительных заводов России и стран СНГ.