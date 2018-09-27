{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Костромской завод автокомпонентов начал выпуск импортозамещающей продукции

Общий объем инвестиций в проект составил 336 млн рублей

КОСТРОМА, 27 сентября. /ТАСС/. Костромской завод автокомпонентов запустил линию по производству импортозамещающей продукции - поршневых пальцев для двигателей внутреннего сгорания. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора Костромской области.

"Сегодня Костромской завод автокомпонентов запустил новую линию по производству поршневых пальцев для двигателей внутреннего сгорания практически всех видов техники - от легковых и грузовых автомобилей до тракторов. При этом мощность предприятия позволяет обеспечить потребности российского рынка полностью. Ранее эту деталь заводу приходилось закупать за рубежом", - говорится в сообщении.

Как уточняется, общий объем инвестиций в проект составил 336 млн рублей, объем производства - 3,5 млн поршневых пальцев в год. Проект реализован при содействии Фонда развития промышленности и Минпромторга РФ.

Продукция завода будет поставляться на Ярославский моторный завод, Минский моторный завод, и другие предприятия. Планируется выход на экспортные поставки.

АО "Костромской завод автокомпонентов" - крупнейшее в России и СНГ предприятие, специализирующееся на выпуске деталей цилиндро-поршневой группы для автомобилей, автобусов и тракторов с двигателями ВАЗ, "КамАЗ", ЯМЗ, ММЗ, УМЗ, ЗМЗ, АМЗ, Ford, Renault, Nissan. Предприятие является ключевым поставщиком большинства сборочных конвейеров двигателестроительных заводов России и стран СНГ.

Теги
РоссияКостромская область
В Китае ожидают, что рынок робототехники в стране к 2020 году достигнет $14 млрд
Председатель Федерации промышленной экономики КНР Ли Ичжун отметил, что Китай являет лидирующим государством по данному показателю
Читать полностью