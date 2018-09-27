Фонд непрофильных активов провел первые сделки на сумму около 50 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Фонд непрофильных активов, созданный ЦБ РФ на базе активов банка "Траста", Рост банка и Автовазбанка, уже провел первые сделки по выходу из проблемных активов на сумму около 50 млрд рублей.
Об этом ТАСС сообщил управляющий директор по инвестиционным сделкам и продаже активов банка "Траст" Сергей Ивашковский в кулуарах X Российского конгресса Private Equity.
"Мы уже провели первые сделки по выходу из проблемных активов на сумму около 50 млрд рублей. Часть этих сделок - рефинансирование кредитов другими банками. Для нас работающий кредит - это непрофильный актив. Другая часть сделок - это продажа активов, в частности, недвижимости", - сказал Ивашковский.
По его словам, сейчас активы фонда составляют около 2 трлн рублей.
"Предварительные оценки показали, что около половины объема этих проблемных кредитов вернуть будет невозможно. В ряде случаев нет залогов, и юридические действия по взысканию активов не будут результативными. По сути эти кредиты должны быть полностью списаны. Оставшаяся часть портфеля будет тем целевым портфелем проблемных активов, который будет активно управляться командой "Траста" с предварительными ожиданиями возврата до 50% его стоимости", - добавил он.
Формирование Фонда непрофильных активов было завершено в конце июля. Его основным акционером стал Фонд консолидации банковского сектора - 97%, еще 2% принадлежат банку "ФК Открытие", 1% - Российскому фонду прямых инвестиций. Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что фонд просуществует 3-5 лет, за которые планируется ликвидировать или продать переданные ему активы.