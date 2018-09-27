Генпрокуратура проверит информацию ЦБ о признаках финансовой пирамиды в группе "Кэшбери"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ проверит информацию Центробанка о наличии признаков финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний "Кэшбери". Об этом ТАСС сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Информация Центробанка будет проверена в установленном законом порядке", - сказал он.

Как сообщил Куренной, прокуратура Ростовской области обратилась в суд с административным иском о признании информации об услугах компаний группы "Кэшбери" на двух сайтах "кэшбери. рф" и "cashbery.com" запрещенной.

Ранее глава департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом "Кэшбери", в деятельности которых усмотрел признаки финансовой пирамиды. По его словам, компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой "проект" несколько десятков тысяч человек.

О "Кэшбери"

"Кэшбери" позиционирует себя как p2p-платформа, следует из информации на ее сайте. Платформа предлагает гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, кредитовать пользователей сервиса под залог движимого и недвижимого имущества, а также инвестировать в криптовалюту. Минимальная доходность, которую компания обещает инвесторам, - 0,5% в сутки. При этом "доходность по инвестициям может достигать 600% годовых", говорится на сайте.

С 2016 года "Кэшбери" представляет собой группу компаний, следует из данных на сайте: микрокредитная компания "Варшава", общество с ограниченной ответственностью "Кэшбери" и английская компания "Cashbery Limited", координирующая работу платформы для инвесторов. При этом в разделе "Контакты" на сайте указано, что головные офисы ООО "Кэшбери" и Cashbery Limited находятся в Дубае, хотя телефоны для связи указаны для Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казахстана и Мексики.

Компания утверждает, что у нее есть "страховой гарантийный фонд", созданный с целью "дополнительного обеспечения вложенных инвестором средств". Но для того, чтобы стать участником страхового гарантийного фонда, нужно купить страховые пакеты. Размер гарантийного фонда обновляется на сайте в режиме реального времени и на 19:30 мск он составлял 620 млн рублей.