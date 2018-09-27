Медведев обсудил с главой Карачаево-Черкесии социально-экономическое развитие республики

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Текущие результаты социально-экономического развития Карачаево-Черкесии, реализация инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и сфере туризма стали центральными темами встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым.

"Отдельно обсуждались вопросы развития социальной сферы региона, в том числе здравоохранения", - говорится в сообщение, опубликованном в четверг на сайте правительства. "Было отмечено, что дальнейшему развитию региона будет способствовать участие Карачаево-Черкесии в национальном проекте "Здоровье", - указывается в документе.

В 2018 году в республике построены, укомплектованы современным медицинским оборудованием и подготовлены к работе первая в Карачаево-Черкесии многопрофильная детская больница из 14 клинических подразделений на 245 мест, современный онкологический центр с возможностью проведения лучевой терапии и новый диагностический блок Республиканского перинатального центра. Еще один крупный медицинский объект, который будет сдан в следующем году - городская детская поликлиника на 450 мест в Черкесске, отмечается в сообщении.