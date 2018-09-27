В Оренбургской области открылась дорога за 4 млрд рублей в обход областного центра

ТАСС, 27 сентября. Автодорога протяженностью 12 км открылась в четверг в Оренбургской области в обход областного центра. В открытии принял участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, говорится в сообщении на сайте полпреда.

По словам Комарова, открытие автодороги имеет важное значение не только для Оренбургской области и федерального округа, но и для всей страны, так как делает более эффективным транспортное сообщение между Европой и Западным Китаем.

"Казалось бы, не такой большой участок, 12 км, но, на мой взгляд, он играет достаточно серьезную роль не только для оренбуржцев, но и для региона, и в целом для страны: для установления эффективного транспортного потока между Европой и Западным Китаем. Это делает жизнь людей лучше и комфортнее, формирует единое экономическое пространство, а значит, новые рабочие места и усиление экспорта, усиление потенциала нашего сотрудничества с другими странами", - сказал Комаров.

Строительство автомобильной дороги было начато осенью 2015 года. Общая стоимость работ порядка 4 млрд рублей (500 млн - бюджет области, 3,5 млрд - федеральный бюджет). Благодаря запуску объекта снизится нагрузка на дорожную сеть Оренбурга, так как транзитный транспорт будет выведен за его пределы.