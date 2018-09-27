Саудовская Аравия продолжит наращивать добычу нефти ради стабилизации цен

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия продолжит наращивать производство нефти с целью стабилизации цен в условиях повышенного спроса на данное сырье. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр в интервью американскому телеканалу CNN .

"Саудовская Аравия привержена тому, чтобы сбалансировать нефтяной рынок и убедиться, что цены находятся на умеренном уровне, который не навредил бы покупателям и поставщикам", - указал глава МИД. По его словам, Эр-Рияд фиксирует рост спроса на нефть в условиях, когда поставки данного сырья из Ирана вскоре начнут сокращаться.

"Мы [Саудовская Аравия] продолжим увеличивать производство нефти, чтобы <...> добиться умеренных цен", - сказал Аль-Джубейр. Как он отметил, Эр-Рияд стремится к стабилизации цен на нефть. "Такова была наша политика на протяжении последних четырех десятилетий, и мы продолжаем объяснять это нашим американским друзьям", - подчеркнул глава МИД.

Заодно с США

Как отметил Аль-Джубейр, его не удивили слова президента США Дональда Трампа, который с трибуны ООН заявил, что страны - участники ОПЕК, "обирают весь остальной мир", потребовав от них снижения цен на нефть. По словам главы МИД, нынешняя администрация США ранее уже выступала с подобными заявлениями.

Аль-Джубейра также спросили, как он относится к тому, что росту цен на нефть могло, в частности, способствовать решение Вашингтона возобновить санкции в отношении Ирана, в том числе ограничения на экспорт нефтепродуктов. По словам министра, цены "стали расти, когда мировая экономика начала восстанавливаться" после финансового кризиса, и когда "производство Соединенными Штатами сланцевой нефти снизилось". "Сейчас американские объемы добычи увеличиваются", - указал он.

"Что касается иранских санкций, то мы полностью поддерживаем политику президента [Трампа] в отношении Ирана", - подчеркнул министр, добавив, что это касается как выхода США из соглашения по ядерной программе Тегерана, так и введения дополнительных ограничительных мер в отношении этой Исламской Республики.

Вклад Эр-Рияда

Ранее Трамп, выступая на общеполитической дискуссии 73-й Генассамблеи ООН, заявил, что страны ОПЕК должны прекратить повышать цены на нефть. Как утверждал американский лидер, США "защищают многих из этих стран бесплатно, а в обмен от них получают высокие цены на нефть". Президент также призвал данные государства "вносить вклад в обеспечение безопасности".

Комментируя последний призыв Трампа, глава МИД заявил, что не считает, что он касался непосредственно Саудовской Аравии. "Мы всегда, с самого начала наших отношений с Соединенными Штатами, платили свою справедливую долю", - сказал он.

Аль-Джубейр в интервью также отверг утверждения некоторых американских СМИ о том, что Саудовская Аравия не видит более в США надежного защитника ее интересов на Ближнем Востоке. По его словам, он также не считает, что администрация Трампа отстранилась от участия в решении проблем на ближневосточном направлении. "Совсем даже наоборот", - подчеркнул министр.