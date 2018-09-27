WSJ: власти США подали в суд на Маска из-за заявлений о выкупе акций Tesla

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в суд на главу Tesla Илона Маска, обвинив его в подлоге и введении в заблуждение акционеров своим скандальным заявлением в августе о якобы наличии достаточных средств для выкупа акций этой американской компании. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Исковая жалоба направлена в федеральный суд нью-йоркского района Манхэттен. Федеральная комиссия ставит Маску в вину то, что он "даже не обсудил [заранее], в недостаточной степени подтвердил условия ключевого соглашения, включая цены и потенциальный источник финансирования", приводит издание выдержки из документа. Как пояснила газета, законы США запрещают руководству компаний открытого типа делать ложные заявления и вводить инвесторов в заблуждение таким образом, чтобы это сказалось на дальнейших шагах этих инвесторов.

Ранее Tesla подтвердила, что Министерство юстиции США начало в ее отношении разбирательство. Компания заверила, что будет сотрудничать с властями.

Разбирательство было начато после того, как Маск в августе написал в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за ценную бумагу и добавил, что "финансирование обеспечено". Позднее предприниматель, доля которого в Tesla составляет около 20%, разъяснил, что инициатива дает возможность выбора: те, кто имеет пакет акций, могут оставаться в компании в качестве инвесторов или продать акции по курсу $420, то есть с премией в размере 20%. В конце августа бизнесмен сообщил, что Tesla продолжит быть публичной, а он отказался от планов выкупа ее акций.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало- Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.