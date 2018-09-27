iPhone XS и XS Max поступили в продажу в России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Продажи новых смартфонов корпорации Apple - iPhone XS и XS Max - начались в России в пятницу. Этой осенью новые iPhone вызвали у россиян больший интерес, чем год назад: ретейлеры отмечают рост числа предзаказов по сравнению с уровнем 2017 года. В этом году серьезного дефицита новинок, судя по всему, не ожидается, но отдельные модели у ряда ретейлеров в определенный момент могут закончиться.

Корпорация Apple представила новинки на презентации 12 сентября. В официальном интернет-магазине Apple с сегодняшнего дня можно купить iPhone XS и XS Max в серебристом цвете, цвете "серый космос" и новом золотом оттенке с памятью 64 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Стоимость iPhone XS составляет от 88 тыс. рублей до 119 тыс. рублей в зависимости от размера памяти, а за iPhone XS Max придется заплатить от 97 тыс. до 128 тыс. рублей.

Смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max стали доступны для предзаказа в России 21 сентября. "Предзаказ показал, что спрос хороший, мы ожидаем отличные продажи. Сложно прогнозировать по поводу дефицита. Обычно в первый день самые популярные модели расхватывают быстрее всего", - рассказали ТАСС в пресс-службе re:Store.

В объединенной компании "М.Видео" и "Эльдорадо" также сообщили, что итоги предзаказа показывают очень высокий спрос на новинки Apple. "По сравнению с iPhone 8 спрос вырос пятикратно, с iPhone X сравнение будет не очень корректно, так как на начальном этапе год назад был дефицит поставок", - рассказали в пресс-службе компании. По данным предзаказа в "М.Видео" и "Эльдорадо", самая популярной моделью стал золотой iPhone XS с памятью 256 Гб.

Директор по ассортименту и товарным закупкам объединенной компании "Связной" и "Евросеть" Михаил Догадин сообщил ТАСС, что по итогам первых пяти дней с момента старта предзаказа спрос на новые iPhone XS и iPhone XS Max на 20% выше, чем по итогам предзаказа iPhone X в прошлом году. По его словам, наибольшей популярностью пользуется золотой iPhone XS Max с объемом памяти 512 Гб. При этом Догадин отметил, что в компании готовы к повышенному вниманию клиентов к гаджетам Apple на старте продаж.

Розница операторов связи

Высокий спрос на новинки Apple также фиксируют и операторы связи. "На сегодня предзаказов iPhone XS и XS Max примерно в четыре раза больше, чем предзаказов iPhone 8 и X в прошлом году", - рассказали в МТС. В пресс-службе оператора при этом отметили, что в розничной сети МТС хватит смартфонов, чтобы выдать предзаказы и продавать новинки в офисах продаж всем желающим. "В связи с широкой географией наших магазинов и достаточным количеством смартфонов мы ожидаем, что сможем удовлетворить спрос на новые модели, который, по прогнозам специалистов розничной сети МТС, будет не меньше, чем в прошлом году", - уточнили в МТС.

В "Вымпелкоме" отметили, что по итогам недели предзаказа клиенты оставили на 40% больше заявок на новые модели, чем на iPhone 8 и 8 Plus, а также превзошли количество по iPhone X. "Уже сейчас можно сказать, что спрос превысит предложение. Более 80% новых iPhone уже в резерве", - сообщили в "Мегафоне".

Примерно через месяц в России поступит в продажу еще один новый смартфон от Apple: 26 октября россияне смогут стать владельцами iPhone XR. Предзаказ на этот смартфон можно будет оформить с 19 октября, новинка будет доступна в белом, черном, синем, желтом, коралловом цветах и в специальном цвете (Product) Red с памятью 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб по цене от 65 тыс. рублей до 78 тыс. рублей.

Любители очереди

Несмотря на заверения ретейлеров, что новых iPhone в этот раз должно хватить всем, люди традиционно заранее выстраиваются в очередь перед магазином на Тверской улице. За два дня до старта продаж в очереди уже было больше полусотни человек. Места в очереди также выставляют на продажу, а стоимость некоторых предложений серьезно превышает цену самого iPhone.