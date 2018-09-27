Илон Маск отверг обвинения в мошенничестве, назвав их необоснованными

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Руководитель компании Tesla Илон Маск назвал необоснованным иск, в котором федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в подлоге и мошенничестве. Об этом говорится в заявлении Маска, озвученном в четверг телеканалом CNBC .

"Необоснованная акция комиссии глубоко огорчила и разочаровала меня", - отметил Маск.

"Я всегда действовал в интересах правды, транспарентности и инвесторов. Честность является важнейшей ценностью в моей жизни, факты продемонстрируют то, что я никогда не скомпрометировал себя никоим образом", - добавил глава компании.

Как сообщалось ранее, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в четверг подала иск в суд на главу Tesla, обвинив его в подлоге и введении в заблуждение акционеров своим заявлением в августе о якобы наличии достаточных средств для выкупа акций этой компании. "Твит Маска привел к скачку котировок акций Tesla на более 6% 7 августа и спровоцировал существенную дестабилизацию на фондовом рынке", - подчеркнула комиссия в опубликованном заявлении.

После первых сообщений об иске котировки акций производителя электромобилей на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнули почти на 10%, до отметки $277,67.

Разбирательство было начато после того, как Маск в августе написал в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за ценную бумагу и добавил, что "финансирование обеспечено". Позднее предприниматель, доля которого в Tesla составляет около 20%, разъяснил, что инициатива дает возможность выбора: те, кто имеет пакет акций, могут оставаться в компании в качестве инвесторов или продать акции по курсу $420, то есть с премией в размере 20%. В конце августа бизнесмен сообщил, что Tesla продолжит быть публичной, а он отказался от планов выкупа ее акций.