Резидент ТОР "Камчатка" построил завод по переработке минтая

ТАСС, 28 сентября. Резидент ТОР "Камчатка" завершил строительство завода по переработке минтая мощностью от 100 т готовой продукции в сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте краевого правительства.

"Предприятие, созданное на территории опережающего развития "Камчатка" по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока", полностью готово к выпуску широкого ассортимента рыбной продукции. Реализация проекта с общим объемом инвестиций около 294 млн рублей создаст 340 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Современный завод по переработке минтая мощностью от 100 т готовой продукции в сутки построила в селе Устьевое Соболевского района Камчатки компания "ВИТЯЗЬ-АВТО" . Предприятие включает в себя производственные цехи, холодильное и машинное отделения, ремонтно-механический участок и общежитие для работников. Всего на площади 2,6 га расположены семь зданий и разгрузочно-погрузочная площадка. Комплекс снабжен японским и немецким оборудованием по производству филе и фарша из минтая, муки и рыбного жира.

"В составе Камчатского дивизиона кластера, который также включает Курильский, Сахалинский и Приморский дивизионы, новый завод готов выпускать продукцию глубокой степени переработки рыбы, выловленной на российской территории. Наш проект вписывается в "Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса России-2030" на Дальнем Востоке, в том числе в концепцию дальневосточного рыбопромышленного кластера, представленную Федеральным Агентством по рыболовству в 2016 году". - цитирует пресс-служба гендиректора ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" Алексаса Романаускаса.

Продукция нового завода будет представлена в широком ассортименте: филе индивидуальной заморозки и блочное, стейки, тушки потрошенные, а также рыбный фарш и рыбная мука из минтая, трески и лососевых пород рыб.

Завод по переработке минтая - девятый реализованный в рамках ТОР "Камчатка" проект. Компании уже инвестировали 4,23 млрд рублей, создали 332 рабочих места. Всего в рамках территории опережающего социально-экономического развития реализуются 72 проекта с планируемым объемом вложений 31,2 млрд рублей.