Одна из крупнейших в Сирии полимерных фабрик увеличила производство на 20%

ХОМС /Сирия/, 28 сентября. /ТАСС/. Фабрика полимеров "Аль-Матин" в городе Хассия под Хомсом после окончания боевых действий в регионе на 20% увеличила производство пластиковых водопроводных труб, других полимерных изделий, сообщил журналистам ее директор Абдул-Хамид Хамму.

"Когда масштабные боевые действия закончились, вновь стали наращивать объемы. Сейчас у нас около 1 тыс. работников. Благодаря тому, что государство заказывает у нас много продукции, объемы производства выросли на 20%", - сообщил директор завода.

Во время войны работа в цехах этого одного из крупнейших в Сирии производителей полимеров полностью не останавливалась, однако объемы производства сократились, рассказал Абдул-Хамид Хамму.

"Сейчас государство закупает у нас водопроводные и канализационные трубы для каждого города, для каждого населенного пункта, который уже освободили от террористов, для того, чтобы восстановить всю инфраструктуру", - сказал он.

Хассия - третий по величине промышленный кластер Сирии. Однако из 980 местных предприятий пока работают лишь 230.