ЦБ отозвал лицензию у Банка торгового финансирования

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Банк России приказом от 28 сентября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского КБ "Банк торгового финансирования" (БТФ), являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

Что делать, если у банка отозвали лицензию

По данным ЦБ, бизнес-модель БТФ в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, достигала порядка 45% от кредитного портфеля. Кредитование этих заемщиков привело к образованию на балансе банка значительного объема неработающих активов, включая недвижимое имущество, учтенное по завышенной стоимости.

Объективное отражение стоимости принадлежащих банку объектов недвижимости по требованию надзорного органа выявило существенное ухудшение финансовых показателей кредитной организации, свидетельствующее о наличии в ее деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства и, как следствие, реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, отмечает ЦБ, БТФ систематически проводил непрозрачные для надзорного органа сделки, направленные на сокрытие реального объема принимаемых кредитных рисков и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

Банк России шесть раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении БТФ меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц, сообщает регулятор.

В соответствии с приказом Банка России, в БТФ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Выплаты вкладчикам

Выплаты страхового возмещения вкладчикам БТФ начнутся не позднее 12 октября 2018 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 4 октября.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 28 сентября.