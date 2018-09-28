РБК: Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных валют

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Рубль входит в тройку самых недооцененных валют мира по методике оценки поведенческого равновесного валютного курса (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER) Deutsche Bank. Об этом говорится в обзоре банка, имеющемся у издания РБК .

Среди факторов, оказывающих поддержку рублю, в обзоре упоминаются позиция Банка России, валютные резервы и высокая реальная ставка, приостановка закупки валюты в рамках бюджетного правила, а также предстоящее увеличение корреляции с нефтью.

Обзор Deutsche Bank охватил 31 мировую валюту, 10 из них оказались переоцененными, а 21 - недооцененной. Кроме рубля, в тройку антилидеров попали турецкая лира и колумбийский песо. А топ-5 чрезмерно сильных валют сформировали тайский бат, чешская крона, южнокорейская вона, доллар и швейцарский франк. В Deutsche Bank отмечают, что американский доллар переоценен примерно на 7%.

Российская валюта на 15% слабее своего "справедливого курса", отмечает в обзоре аналитик банка Кристиан Ветошка, добавив, что рубль может укрепиться до 60 рублей за доллар.

В частности, решение ЦБ РФ о повышении ставки до 7,5% было выдержано в ястребином стиле - это подразумевает вероятность дальнейшего повышения ставки в 2018 году в случае внезапного ценового давления, отмечают аналитики банка. Инфляция на уровне 3% все еще значительно ниже целевого показателя в 4% и придет к нему к началу 2019 года. Показатель краткосрочной реальной ставки составляет 3,5-4%, и решительность ЦБ должна оказать поддержку курсу в ближайшие месяцы.

В обзоре банка также отмечается, что приостановка закупок валюты по бюджетному правилу до конца года сыграла для укрепления рубля такую же важную роль, как и повышение ставки. Решение не закупать валюту на $26 млрд снимает с рубля значительное давление. При этом в настоящее время курс рубля на 40% ниже уровня, который подразумевает его долгосрочная корреляция с ценой на нефть. Корреляция уменьшилась с начала года главным образом из-за бюджетного правила, однако поскольку закупка валюты прекратилась, она должна увеличиться, что создает предпосылки для укрепления рубля.

Кроме того, поддержку рублю оказывает макроэкономическая стабильность. Россия остается в числе развивающихся рынков, наименее подверженных внешним шокам. Среди сильных сторон российской экономики - высокие реальные ставки, положительное сальдо текущего счета, хороший бюджетный баланс и высокий коэффициент резервного покрытия. "Мы ожидаем, что рубль обойдет своих визави по развивающимся рынкам, особенно в период чрезмерных стрессов для emerging markets", - цитирует издание РБК слова аналитика Deutsche Bank Кристиана Ветошку.

Он также добавил, что санкционная риторика несет главную и чуть ли не единственную угрозу рублю, особенно в преддверии ноябрьских выборов в США. Продолжающаяся неопределенность отрицательно сказывается на настроениях участников рынка, и американские инвесторы, вероятно, воздержатся от инвестиций в российские активы, отметил эксперт.