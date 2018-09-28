РБК: Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных валют

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Рубль входит в тройку самых недооцененных валют мира по методике оценки поведенческого равновесного валютного курса (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER) Deutsche Bank. Об этом говорится в обзоре банка, имеющемся у издания РБК.
Российская валюта на 15% слабее своего "справедливого курса", отмечает в обзоре аналитик банка Кристиан Ветошка, добавив, что рубль может укрепиться до 60 рублей за доллар.
По состоянию на закрытие торгов 27 сентября курс доллара составил 65,62 рубля.
Обзор Deutsche Bank охватил 31 мировую валюту, 10 из них оказались переоцененными, а 21 - недооцененной. Кроме рубля, в тройку антилидеров попали турецкая лира и колумбийский песо. А топ-5 чрезмерно сильных валют сформировали тайский бат, чешская крона, южнокорейская вона, доллар и швейцарский франк. В Deutsche Bank отмечают, что американский доллар переоценен примерно на 7%.
Факторы поддержки рубля
Среди факторов, оказывающих поддержку рублю, в обзоре упоминаются позиция Банка России, валютные резервы и высокая реальная ставка, приостановка закупки валюты в рамках бюджетного правила, а также предстоящее увеличение корреляции с нефтью.
В частности, решение ЦБ РФ о повышении ставки до 7,5% было выдержано в ястребином стиле - это подразумевает вероятность дальнейшего повышения ставки в 2018 году в случае внезапного ценового давления, отмечают аналитики банка. Инфляция на уровне 3% все еще значительно ниже целевого показателя в 4% и придет к нему к началу 2019 года. Показатель краткосрочной реальной ставки составляет 3,5-4%, и решительность ЦБ должна оказать поддержку курсу в ближайшие месяцы.
В обзоре банка также отмечается, что приостановка закупок валюты по бюджетному правилу до конца года сыграла для укрепления рубля такую же важную роль, как и повышение ставки. Решение не закупать валюту на $26 млрд снимает с рубля значительное давление. При этом в настоящее время курс рубля на 40% ниже уровня, который подразумевает его долгосрочная корреляция с ценой на нефть. Корреляция уменьшилась с начала года главным образом из-за бюджетного правила, однако поскольку закупка валюты прекратилась, она должна увеличиться, что создает предпосылки для укрепления рубля.
Кроме того, поддержку рублю оказывает макроэкономическая стабильность. Россия остается в числе развивающихся рынков, наименее подверженных внешним шокам. Среди сильных сторон российской экономики - высокие реальные ставки, положительное сальдо текущего счета, хороший бюджетный баланс и высокий коэффициент резервного покрытия. "Мы ожидаем, что рубль обойдет своих визави по развивающимся рынкам, особенно в период чрезмерных стрессов для emerging markets", - цитирует издание РБК слова аналитика Deutsche Bank Кристиана Ветошку.
Он также добавил, что санкционная риторика несет главную и чуть ли не единственную угрозу рублю, особенно в преддверии ноябрьских выборов в США. Продолжающаяся неопределенность отрицательно сказывается на настроениях участников рынка, и американские инвесторы, вероятно, воздержатся от инвестиций в российские активы, отметил эксперт.