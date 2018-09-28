Старт продаж новых iPhone в Москве. Видеотрансляция завершена

В магазине re:Store в Москве начались продажи новых моделей смартфона iPhone. Ранее в пресс-службе магазина сообщили, что ожидают хорошие продажи, так как предзаказ показал высокий спрос. Смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max стали доступны для предзаказа в России 21 сентября.

Корпорация Apple представила новинки на презентации 12 сентября. В официальном интернет-магазине Apple с 28 сентября можно купить iPhone XS и XS Max в серебристом цвете, цвете "серый космос" и новом золотом оттенке с памятью 64 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Стоимость iPhone XS составляет от 88 тыс. рублей до 119 тыс. рублей в зависимости от размера памяти, а за iPhone XS Max придется заплатить от 97 тыс. до 128 тыс. рублей.