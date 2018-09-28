ЦБ приостановил лицензию у страховой компании "Росмедстрах-К"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Банк России приказом от 27 сентября 2018 года приостановил действие лицензии на осуществление страхования у страховой компании "Росмедстрах-К" (регистрационный номер 2191). Это следует из сообщения регулятора.

Такое решение было принято в связи с неисполнением страховщиком надлежащим образом предписаний Банка России, а именно - несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала), порядка и условий инвестирования собственных средств.

Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры, напоминает Банк России.

Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

"Росмедстрах-К" занимается обязательным медицинским страхованием. Согласно информации на сайте компании, "Росмедстрах-К" была основана в Курсе в 1994 году и имеет 20 офисов в Курской области и шесть пунктов выдали полисов ОМС в самом Курске. Численность застрахованных лиц по состоянию на апрель 2018 года составляла 412,4 тыс. человек.