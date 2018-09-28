Россельхознадзор разрешил ввоз продукции с Гродненского мясокомбината

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 28 сентября снимает ограничения на поставки в Россию продукции белорусского Гродненского мясокомбината, сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

"Россельхознадзор провел анализ материалов, представленных департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь для расследования причин выявления ДНК вируса АЧС в мясной продукции, произведенной ОАО "Гродненский мясокомбинат". С учетом представленных документов и гарантий департамента в отношении продукции указанного предприятия, Россельхознадзор счел возможным отменить с 28 сентября 2018 года временные ограничения на поставки в Россию продукции, произведенной указанным белорусским предприятием", - говорится в сообщении.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил о том, что ведомство не планирует широко снимать ограничения и открывать рынок для белорусских поставщиков молока в Россию. Всего в Россию запрещен ввоз пищевой продукции, произведенной примерно на 60 белорусских предприятиях.