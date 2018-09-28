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Глава департамента банковского надзора ЦБ РФ покинет свой пост

По данным регулятора, Анна Орленко решила продолжить карьеру вне Банка России
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава департамента банковского надзора Банка России Анна Орленко с 28 сентября покинет свой пост, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Директор департамента банковского надзора Орленко Анна Петровна 28 сентября 2018 года покинет свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России", - говорится в сообщении.

Анна Орленко заняла должность руководителя департамента банковского надзора в декабре 2015 года. До этого она работала заместителем начальника главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Она сменила посту в ЦБ Рубена Амирьянца, который перешел на работу в Агентство по страхованию вкладов.

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