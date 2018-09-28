Росатом в 2018 году может выработать рекордные 205 млрд кВт/ч электроэнергии

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" в 2018 году может достичь очередного рекорда выработки электроэнергии в России - 205 млрд кВт/ч. Об этом говорится в поздравлении главы госкорпорации Алексея Лихачева ко Дню работника атомной промышленности.

"Мы снова выходим на рекорд по выработке электроэнергии - не менее 205 млрд кВт/ч по итогам года. Существенный вклад в этот результат внесли новые блоки на Ленинградской и Ростовской АЭС. До конца года они будут сданы в промышленную эксплуатацию", - говорится в поздравлении.

Ранее "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") сообщал, что в прошлом году был достигнут очередной рекорд по выработке электроэнергии - 202,87 млрд кВт/ч. Этого удалось достичь, в том числе, благодаря уменьшению суммарной продолжительности плановых ремонтов энергоблоков АЭС, вводу в промышленную эксплуатацию четвертого энергоблока Белоярской АЭС в конце октября 2016 года и первого энергоблока Нововоронежской АЭС-2, запущенного в конце февраля 2017 года.

Концерн "Росэнергоатом" является крупнейшей генерирующей компанией в России и второй в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.