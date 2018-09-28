Путин поздравил с профессиональным праздником работников атомной промышленности

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление с профессиональным праздником работникам и ветеранам атомной промышленности, отметив важность потенциала отрасли для модернизации национальной экономики. Текст поздравительной телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"В современных условиях важно в полной мере задействовать потенциал атомной отрасли для модернизации национальной экономики, укрепления позиций России в глобальной конкуренции. Ядерные технологии должны эффективно служить науке, промышленности, медицине, способствовать реализации перспективных космических и арктических программ", - говорится в послании.

По словам главы государства, выдающиеся научные открытия основателей отрасли, успехи и достижения предшественников во многом определили прорывное развитие отечественного народного хозяйства, создание в нашей стране мощного производственного комплекса, передовой атомной энергетики, обеспечили ядерный паритет и обороноспособность государства.

Путин подчеркнул, что специалисты в нашей стране бережно хранят уникальное наследие, ставят перед собой смелые, амбициозные цели, добиваются серьезных профессиональных результатов. "Уверен, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, с честью решать ответственные задачи - на благо России. И конечно, самые теплые, искренние слова признания - ветеранам отрасли", - добавил он.

С 2005 года 28 сентября в Российской Федерации отмечается профессиональный праздник - День работника атомной промышленности. Он установлен указом президента РФ от 3 июня 2005 года.