Росавиация планирует реконструировать 65 аэропортов за шесть лет

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Росавиация подготовила положения для включения в проект Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации до 2024 года - по реконструкции 65 аэропортов на сумму 166 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Росавиация планирует реконструировать 65 аэропортов, в том числе 38 аэропортов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). "Необходимый объем финансирования из федерального бюджета на реконструкцию аэропортов с 2019 года по 2024 год включительно составляет 166 млрд рублей, из них на реконструкцию аэропортов, находящихся на территории ДФО, 86,7 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В бюджете России с 1991 до 2004 годы практически отсутствовали средства для восстановления и развития аэродромной сети. Модернизация аэродромной сети стартовала с 2004 года. За 2004-2018 годы были построены новые аэропорты Итуруп, Сабетта, Ростов-на-Дону, Талакан. Завершается строительство нового аэропорта Саратов (Гагарин) и аэродромных комплексов в Домодедово и Шереметьево.