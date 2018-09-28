В очереди по талону. В Москве стартовал первый день продаж новых моделей iPhone

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Продажи новых моделей iPhone стартовали в Москве. Очереди у некоторых магазинов ретейлеров достигали более сотни человек, часть покупателей ожидали старта продаж в очередях несколько дней.
Как это было в re:Store
Одна из самых длинных очередей в столице собралась в магазин официального дилера Apple в России на Тверской улице. Под дождем с самого утра у магазина выстроилась очередь порядка 150 человек, рядом ожидали четыре автомобиля полиции и скорая помощь, передает корреспондент ТАСС с места события.
Первым посетителем re:Store на Тверской в 9:00 оказался мужчина по имени Валерий, но у него был далеко не первый номер талона - мужчина был в очереди девятым и удивился, что оказался первым среди посетителей. Однако Валерию не удалось совершить покупку: как сообщил мужчина журналистам, у него пропали деньги, отложенные на новый iPhone, который собирался подарить жене. "Пока в очереди стоял, пропали 170 тыс. рублей, какой-то не очень счастливый день", - ответил он на поздравления с тем, что оказался первым. В довершение ко всему оказалось, что свое место в очереди Валерий не занял сам, а купил, по его словам, за 50 тыс. руб. за пять часов до старта продаж.
В итоге первым покупателем iPhone оказался мужчина по имени Анатолий. По словам мужчины, место в очереди он не покупал, а получил свой талон в пятницу, когда пришел к магазину в 6:30 утра.
Все, что осталось от очереди за iPhone. #Москва pic.twitter.com/QJ2PgAAQsO— АРТЕМ КЛЮШИН (@ARTEM_KLYUSHIN) 28 сентября 2018 г.
В пресс-службе re:Store отметили, что первые итоги продаж iPhone XS превышают результаты прошлого запуска новых моделей. "По итогам предзаказов и первых часов продаж в re:Store можно с уверенностью заявить, что старт iPhone XS самый успешный на сегодняшний день и существенно превышает результаты прошлого года", - сказал представитель компании. Отмечается, что на момент старта было оформлено существенно больше предзаказов, чем в 2017 году, когда старт iPhone X был одновременно со всем миром.
Загадка первых восьми мест в очереди
В беседе с корреспондентом ТАСС молодой человек из очереди по имени Михаил рассказал, что первые пять мест в очереди продавали за сотни тысяч рублей. "За три дня до старта тут начали собираться люди. Мы с друзьями тоже встали, подменяли друг друга, ночевали в машине. Я продал свое место с талоном в первой тридцатке за 60 тыс. рублей, те, кто был в пятерке первых, сначала продавали и вовсе за 200-400 тыс. свои места, но уже вчера можно было взять за 100 тыс. [рублей]", - отметил он. Вероятно, покупателей первых восьми мест за такие деньги просто не оказалось.
Стоять пришлось не всем
Официальные продажи новых моделей iPhone стартовали и у крупных ретейлеров, однако большого ажиотажа не вызвали. Так, в магазине "Вымпелкома" на Тверской никаких очередей не было, а двери торговой точки сотрудники открыли даже чуть раньше девяти утра, передает корреспондент ТАСС. Через пару минут после открытия в магазин зашла девушка, но новые модели телефонов ей были неинтересны. В то же время версии телефонов для витрины в магазины еще не завезли, поэтому ознакомиться с новинкой от iPhone вживую не получится.
На Тверской улице без очередей можно было попасть и в магазин C-store. Продавцы рассказали, что, даже придя в обед, можно будет успеть купить новый телефон в любом цвете и модификации. На витрине можно ознакомиться с двумя моделями - iPhone Xs Max в золотом цвете и XS серого цвета, однако продавцы объяснили, что включать их нельзя, они сослались на то, что телефоны пока не обновлены.
В магазине "М.Видео" в ТЦ "Метрополис" в 09:00 в очереди за iPhone стояли всего пять человек, из них только двое купили новинки - IPhone Xs Max. Как передает корреспондент ТАСС, очереди на вход не было, двое молодых людей приобрели гаджеты за 15 минут и ушли.
Возле салона МТС на старом Арбате также не оказалось желающих приобрести новинки от Apple, за пять минут до открытия магазина подошел лишь один человек, передает корреспондент ТАСС. Мужчина пришел в салон, чтобы выкупить свой предзаказ на золотой iPhone XS с 256 Гб памяти. Всего в этот салон МТС привезли 11 смартфонов по предзаказам и 60 для прямых продаж, рассказал продавец.