В очереди по талону. В Москве стартовал первый день продаж новых моделей iPhone

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Продажи новых моделей iPhone стартовали в Москве. Очереди у некоторых магазинов ретейлеров достигали более сотни человек, часть покупателей ожидали старта продаж в очередях несколько дней. Как это было в re:Store Одна из самых длинных очередей в столице собралась в магазин официального дилера Apple в России на Тверской улице. Под дождем с самого утра у магазина выстроилась очередь порядка 150 человек, рядом ожидали четыре автомобиля полиции и скорая помощь, передает корреспондент ТАСС с места события.

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Первым посетителем re:Store на Тверской в 9:00 оказался мужчина по имени Валерий, но у него был далеко не первый номер талона - мужчина был в очереди девятым и удивился, что оказался первым среди посетителей. Однако Валерию не удалось совершить покупку: как сообщил мужчина журналистам, у него пропали деньги, отложенные на новый iPhone, который собирался подарить жене. "Пока в очереди стоял, пропали 170 тыс. рублей, какой-то не очень счастливый день", - ответил он на поздравления с тем, что оказался первым. В довершение ко всему оказалось, что свое место в очереди Валерий не занял сам, а купил, по его словам, за 50 тыс. руб. за пять часов до старта продаж. В итоге первым покупателем iPhone оказался мужчина по имени Анатолий. По словам мужчины, место в очереди он не покупал, а получил свой талон в пятницу, когда пришел к магазину в 6:30 утра.

В пресс-службе re:Store отметили, что первые итоги продаж iPhone XS превышают результаты прошлого запуска новых моделей. "По итогам предзаказов и первых часов продаж в re:Store можно с уверенностью заявить, что старт iPhone XS самый успешный на сегодняшний день и существенно превышает результаты прошлого года", - сказал представитель компании. Отмечается, что на момент старта было оформлено существенно больше предзаказов, чем в 2017 году, когда старт iPhone X был одновременно со всем миром. Загадка первых восьми мест в очереди В беседе с корреспондентом ТАСС молодой человек из очереди по имени Михаил рассказал, что первые пять мест в очереди продавали за сотни тысяч рублей. "За три дня до старта тут начали собираться люди. Мы с друзьями тоже встали, подменяли друг друга, ночевали в машине. Я продал свое место с талоном в первой тридцатке за 60 тыс. рублей, те, кто был в пятерке первых, сначала продавали и вовсе за 200-400 тыс. свои места, но уже вчера можно было взять за 100 тыс. [рублей]", - отметил он. Вероятно, покупателей первых восьми мест за такие деньги просто не оказалось. Стоять пришлось не всем Официальные продажи новых моделей iPhone стартовали и у крупных ретейлеров, однако большого ажиотажа не вызвали. Так, в магазине "Вымпелкома" на Тверской никаких очередей не было, а двери торговой точки сотрудники открыли даже чуть раньше девяти утра, передает корреспондент ТАСС. Через пару минут после открытия в магазин зашла девушка, но новые модели телефонов ей были неинтересны. В то же время версии телефонов для витрины в магазины еще не завезли, поэтому ознакомиться с новинкой от iPhone вживую не получится.