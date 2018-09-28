В Туле запустили первое в РФ производство металлических порошков для 3D-печати

ТУЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Завод "Полема", расположенный в Тульской области и входящий в структуру "Промышленно-металлургического холдинга", запустил первое в России производство сферичных металлопорошков для 3D-печати и нанесения специальных покрытий. Объем инвестиций превысил 450 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе предприятия.

"Завод первым в России запустил производство сферичного порошка для аддитивных технологий - 3D-печати, нанесения специальных покрытий, а также отливки различных деталей под высоким давлением. Оборудование приобретено в рамках проекта, реализованного при поддержке Фонда развития промышленности. Инвестиции составили более 450 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Новое оборудование позволяет выпускать порошки высокой степени сферичности и чистоты по примесям. "Ранее аналогичную продукцию производили только две компании в мире, а подобных установок в мире было всего лишь семь. Передовое оборудование позволит нам полностью заместить импорт металлического порошка для аддитивных технологий и нанесения покрытий", - отметили в пресс-службе.

Ранее компания освоила выпуск порошков для 3D-печати запасных деталей морских судов, работающих в условиях Арктики, различных узлов в насосах, трубопроводах, буровых установках.

Завод "Полема" основан в Тульской области в 1961 году, в 2004 году перешел под управление "Промышленно-металлургического холдинга". Компания реализует продукцию в России, поставляет ее более чем в 30 стран, включая США, страны ЕС и Юго-Восточной Азии.