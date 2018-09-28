Тема изменения системы расчета страховых пенсий россиян в кабмине не затрагивалась

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Одобренный кабинетом министров РФ проект основных направлений деятельности правительства (ОНДП) до 2024 года не затрагивает тему изменения системы расчета страховых пенсий. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что правительство намерено изменить формулу расчета страховых пенсий. Именно так, по словам собеседников издания, следует трактовать одну из мер развития пенсионной системы, указанную в ОНДП.

"Формулировка в ОНДП касается нового порядка индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство", - сказал собеседник агентства.

Ранее Голикова сообщила, что кабинет министров принял решение одобрить проект основных направлений деятельности правительства до 2024 года. Поручение разработать соответствующий документ президент РФ Владимир Путин дал в новом майском указе.

Ранее вице-премьер заявляла, что правительство планирует отказаться от "балльной" пенсионной системы, которая начала действовать в РФ с 2015 года, однако никаких конкретных мер пока не последовало.