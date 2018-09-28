Сыктывкар рассчитывает за шесть лет получить 2,6 млрд рублей на дороги в рамках нацпроекта

СЫКТЫВКАР, 28 сентября. /ТАСС/. Сыктывкар может получать по 440 млн рублей ежегодно в ближайшие шесть лет из федерального бюджета в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на строительство и реконструкцию дорог. Об этом рассказал сенатор от региона Дмитрий Шатохин на встрече со спикером Госсовета Коми Надеждой Дорофеевой, сообщила в пятницу пресс-служба регионального парламента.

"По федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" господдержку раньше получали только города-миллионники. Мы с коллегами не раз ставили вопросы, и нас услышали: с 2019 года в эту программу войдут также города - столицы регионов. Сейчас уже можем говорить, что Сыктывкар будет ежегодно получать в течение шести лет по 440 млн рублей. Конечно, столь значительные средства станут серьезной поддержкой городскому хозяйству, и важно, чтобы Сыктывкар был готов к этому, определить приоритеты, начинать готовить проектно-сметную документацию", - процитировала пресс-служба сенатора, который входит в состав комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По словам Шатохина, регион также рассчитывает получать по 120 млн рублей ежегодно на приведение в порядок региональных автодорог. Региональный дорожный фонд пополнит и добавка по акцизам на нефтепродукты. До 2021 года она будет поступательно расти и достигнет за три года 100%, что даст Коми дополнительно около 2 млрд рублей. За счет этого будут пополняться и муниципальные дорожные фонды.

В рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий" Республика Коми рассчитывает получить около 200 млн рублей на приведение в порядок автодороги до села Деревянск Усть-Куломского района. Сейчас идут последние согласования по этому вопросу.

Шатохин добавил, что в ближайшее время станет ясно, получит ли Коми федеральное финансирование на строительство участка в 23 км стратегической автодороги Сыктывкар - Нарьян-Мар. Предварительно Совет по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ одобрил выделение на данный объект по 700 млн рублей в течение ближайших трех лет.

Как пояснил сенатор ТАСС, окончательное согласование цифр ожидается к ноябрю. Ранее Сыктывкар дважды получал из федерального бюджета примерно по 300 млн рублей на капитальный ремонт дорог, в последние годы такой помощи не было. Региональный дорожный фонд составил в 2017 году 3,5 млрд рублей, на этом же уровне он прогнозируется в этом году. В проекте бюджета на 2019 - 2021 годы запланировано увеличение фонда до 3,9 млрд в 2019 году и до 4 млрд в последующие годы.