Эксперты считают неизбежным рост цен на хлеб в России

В течение нескольких лет подряд Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке зерна. В 2016 сельскохозяйственном году (сельхозгод начинается 1 июля завершается 30 июня следующего года) Россия заняла первое место в мире по экспорту зерна, в прошлом сельхозгоду - второе. По предварительной оценке Минсельхоза России, урожай зерна в 2018 году ожидается на уровне 105 млн тонн.

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские регионы в 2018 году наращивают поставки зерна на экспорт, сельхозпроизводители открывают для себя новые рынки, их интерес к поставкам за рубеж поддерживает рост экспортных цен на пшеницу. Как считают опрошенные ТАСС эксперты в регионах, экспортный бум не оставит страну без зерна, но наряду с ценами на мировом рынке вырастет и стоимость хлеба в России.

По оценкам экспертов, этого достаточно и для насыщения внутреннего рынка, и для сохранения лидирующих позиций на мировом рынке. При этом увеличивать экспорт только за счет выращивания больших объемов зерна не получится - не позволит существующая транспортная инфраструктура.

"Если мы ежегодно собираем около 100 млн тонн, из них примерно половина - это внутреннее потребление, и около 50 млн тонн - это экспорт. Вывезти больше 50-55 млн тонн мы физически, к сожалению, не можем, потому что есть ограничения в портах. У нас не так много портов, из которых мы можем отправлять зерно, самый крупный - это Новороссийск, и каждое лето там скапливаются огромные составы по 600 вагонов, потому что порты просто не справляются с такой нагрузкой", - сказал ТАСС учредитель Национального аграрного агентства Александр Гавриленко.

Он отметил, что сейчас параллельно реализуется много проектов, связанных с перевалкой зерна - строится порт в Тамани, есть планы на Балтике, на Дальнем Востоке, но в ближайшие несколько лет вряд ли Россия сможет продавать больше 60 млн тонн. Того, что останется, по словам Гавриленко, хватит на все внутренние нужды.

Нехватка портовых мощностей не единственная причина ограничения экспортных возможностей зернотрейдеров. Существует регулирование этого процесса государством и, по мнению начальника отдела переработки и товарного рынка минсельхоза Омской области Константина Цыпленкова, правительство и Минсельхоз РФ не допустят дисбаланса в сторону экспорта зерна.

"Если большие объемы зерна будут вывозиться за пределы страны, то они могут ввести, например, таможенные пошлины. Есть соответствующие механизмы. Конечно, это меры очень непопулярные, но они обеспечат продовольственную безопасность страны", - сказал Цыпленков.

Новые рынки

В последние годы отечественные зернопроизводители вышли на несколько новых рынков. Так, аграрии Красноярского края в мае 2018 года начали поставки зерна в Литву, Саратовская область совершила первую отгрузку зерна в Исламскую Республику Иран. Новосибирская область планирует выйти на зерновые рынки Афганистана и Ирана.

По словам эксперта по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрия Корнюша, в этом году к традиционным для области импортерам зерновых (Турция, Греция и другие страны Причерноморья) добавились новые страны: Нигерия, Вьетнам, страны Ближнего Востока, Европы и Юго-Восточной Азии.

"Сегодня очень хорошая цена, она стимулирует экспорт. Идет наращивание экспорта, во всяком случае, того зерна, которое произвели. Направление <...> основное у нас Турция, Египет, Юго-Восточная Азия. Есть с Индонезией, Вьетнамом контракты, наше зерно уходит туда. Экспорт идет выше прошлого года, цена выросла относительно прошлого года процентов на 40 на пшеницу 3-го, 4-го класса", - сказал ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Констрантин Рачаловский.

Внутренние цены

Эксперты и представители властей российских регионов указывают, что несмотря на то, что зерна для внутреннего производства хватит, дальнейшее удорожание хлебобулочных изделий неизбежно. Оно произойдет из-за роста цен на мировом рынке и повышения стоимости топлива и энергоносителей.

Как рассказал ТАСС заместитель гендиректора ставропольской управляющей компании "АСБ-Агро" Сергей Алтухов, цены в крае отреагировали на подъем мирового рынка. "Лично наше мнение, что в этом году цена на зерновые повысилась из-за того, что рынок немножко повыше. В этом году и цены поэтому такие, привлекательные для сельского хозяйства. Если в прошлом году мы торговали зерном в районе 9 рублей за килограмм, то в этом году средняя цена - в районе 10-11 рублей", - сказал он.

По словам гендиректора Сибирской хлебной корпорации - одного из крупнейший агрохолдингов за Уралом - Дмитрия Терешкова, цена на хлеб и макароны из-за увеличения стоимости зерна вырастет примерно на 10% во всем Сибирском регионе. Он добавил, что повышение цены происходит уже сейчас, мелькомбинаты повысили стоимость муки за последние две недели на приблизительно на 14%.

С ним согласен врио первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, по информации которого в центральной России и в Сибири цена за предыдущие две-три недели поднялась довольно существенно.

"Думаю, без муки мы не останемся, резервный запас у страны есть, но цены вверх поползут, это неизбежно", - сказал ТАСС руководитель частной пекарни в Углегорске (Сахалинской область) Михаил Гарцев. Исполнительный директор группы компаний "Владимирский хлебокомбинат" Олег Омельченко отметил, что в этом году зерно, идущее на нужду хлебопекарных предприятий, выросло в цене на 40%, и такого катастрофического роста цен не было за последние пять лет.