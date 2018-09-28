Медведев поздравил с профессиональным праздником работников атомной промышленности

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Безусловно, главная ценность отрасли - это ее уникальные специалисты. Талантливые ученые, инженеры, вы вносите значимый вклад в повышение энергетической безопасности нашей страны, укрепление ее обороноспособности. Реализуете масштабные проекты, которые улучшают качество жизни людей. Именно поэтому ваша профессия пользуется заслуженным уважением в обществе", - говорится в телеграмме.

Премьер напомнил, что открытия в атомной области стали во многом революционными, определили ход истории, дали человечеству мощнейший ресурс, но использовать его необходимо исключительно в мирных целях.

"Сегодня атомная промышленность - одна из важнейших сфер экономики. Здесь ведутся инновационные разработки, которые находят свое применение во многих отраслях экономики, в биологии, ядерной медицине. Строятся корабли и подводные лодки нового поколения. Атомные электростанции несут тепло и свет миллионам людей, обеспечивают энергией предприятия и социальные объекты", - отметил он, добавив, что в основе этого лежит труд профессионалов отрасли.

Медведев выразил особую благодарность ветеранам атомной промышленности, ведь их компетентность, увлеченность и преданность делу служат примером для молодых поколений.

День работника атомной промышленности отмечается в России ежегодно 28 сентября. Установлен указом президента РФ Владимира Путина от 3 июня 2005 года.