Аксенов поручил расторгнуть контракт с главой ялтинского подразделения "Крымэнерго"

"Поручил глава Минтопэнерго республики Вадиму Белику направить документы проверки в правоохранительные органы и расторгнуть трудовой договор с начальником ялтинского РЭС Лучиным", - написал Аксенов в пятницу на своей странице в Facebооk.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру топлива и энергетики региона расторгнуть договор с начальником Ялтинского района энергосетей (РЭС) Сергеем Лучиным по результатам проверки предприятия, в ходе которой выяснилось, что представители руководства РЭС являются учредителями частных аффилированных структур, и направить материалы для проверки в правоохранительные органы.

Он отметил, что по результатам проверки стало известно, что на территории ялтинского региона работают три организации - предприятие "Сирена-Сервис", ООО "Хинт", и ООО "КСК Вектор", "которые, по-видимому, являются аффилированными структурами Ялтинского РЭС". "Каким образом руководящие сотрудники РЭС и их прямые родственники являются одновременно директорами и учредителями аффилированных частных структур? Никто не увидел в этом конфликта интересов? Чем занимаются местные правоохранительные органы?" - вопрошает Аксенов.

ТАСС пока не располагает комментариями прокуратуры и МВД региона.

Ранее Аксенов сообщал, что "Крымэнерго", в структуру которого входит Ялтинский РЭС, будет реорганизовано в акционерное общество, доля республики в нем составит 50%, что позволит властям полуострова обеспечить полное влияние на кадровую политику предприятия.

Госпредприятие "Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая компания Крыма, созданная 11 апреля 2014 года для "стабильного функционирования энергосистемы и энергетической безопасности" региона. Предприятие обеспечивает электроэнергией свыше 800 тыс. бытовых абонентов и более 23 тыс. потребителей - юридических лиц, имеющих около 60 тыс. точек учета.