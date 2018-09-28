ФТС подтвердила увольнение главы Северо-Западной таможни из-за утраты доверия

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Александр Гетман был уволен со своего поста по итогам проверки антикоррупционного управления президента РФ в связи с утратой доверия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

"26 сентября 2018 года начальник Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Александр Гетман по результатам проверки, проведенной Управлением президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции администрации президента Российской Федерации, был уволен со службы в таможенных органах в связи с утратой доверия", - сообщили в пресс-службе.

По данным СМИ, причинами недоверия к чиновнику якобы стали подозрительные валютные операции, наличие у Гетмана дорогой недвижимости в Санкт-Петербурге, которая была оформлена на родственников, а также приобретение автомобиля Jaguar стоимостью более 3 млн рублей.

"От работы таможенников зависит экономическая безопасность государства. И заниматься этой деятельностью должны люди, делом доказавшие чистоту своих помыслов, осознающие всю меру ответственности за совершаемые поступки. И в первую очередь это относится к таможенникам, занимающим руководящие посты", - прокомментировал ситуацию глава российской таможни Владимир Булавин.

Профилактика коррупционных явлений и пресечение подобных действий выстроены в ФТС России на системной основе, отметили в пресс-службе. На уровне центрального аппарата действует Комиссия по профилактике коррупционных правонарушений во главе с руководителем ФТС. Аналогичные комиссии с участием представителей различных подразделений таможенных органов действуют в региональных таможенных управлениях и отдельных таможнях.

ФТС РФ взаимодействует по антикоррупционной тематике с администрацией президента, ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом.

По информации ФТС, в 2017 году по материалам подразделений по противодействию коррупции в отношении должностных лиц таможенных органов возбуждено 135 уголовных дел, за девять месяцев 2018 года (по данным на 21 сентября) таких дел возбуждено 64. По уголовным делам проходит 39 должностных лиц (в 2017 году - 78).

По данным российской таможни, сокращается число желающих дать взятку таможеннику: если в 2017 году по соответствующим статьям УК РФ было возбуждено 171 уголовное дело, то за девять месяцев 2018 года (по данным на 21 сентября) - 42 дела.

Абсолютное большинство коррупционных явлений выявляется сотрудниками таможенных подразделений по противодействию коррупции - Управлением по противодействию коррупции центрального аппарата ФТС России и службами/отделами, созданными в региональных таможенных управлениях и таможнях.