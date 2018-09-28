Group-IB: мошенники вдвое чаще создают поддельные сайты по продаже iPhone, чем год назад

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Количество мошеннических и фишинговых сайтов по продаже продукции компании Apple, созданных после релиза новых моделей iPhone, увеличилось в два раза по сравнению с сентябрем 2017 года и составило более 800 ресурсов. Такие данные представила компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB.

Корпорация Apple представила новинки 12 сентября. В официальном интернет-магазине Apple с 28 сентября можно купить iPhone XS и XS Max в серебристом цвете, цвете "серый космос" и новом золотом оттенке с памятью 64 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Стоимость iPhone XS составляет от 88 тыс. руб. до 119 тыс. руб. в зависимости от размера памяти, а iPhone XS Max - от 97 тыс. до 128 тыс. руб.

За последние три месяца эксперты Group-IB обнаружили более 5 тыс. доменов, созданных для продажи новых iPhone, при этом часть из них используется мошенниками для фишинга, кражи информации о банковских картах и персональных данных пользователей. По оценкам специалистов Group-IB, потенциальная выручка топ-20 мошеннических сайтов может составить около $500 тыс.

"Как мы предупреждали, ажиотажем вокруг iPhone XS и iPhone XS Max решили воспользоваться интернет-мошенники, - расказал руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин. - В сентябре мы зафиксировали уже 12,26 тыс. доменов с упоминанием iPhone, из них около 5 тыс. доменов были зарегистрированы за последние три месяца. За ними стоят как легальные предприниматели, так и перекупщики, контрабандисты и мошенники. Нужно всего несколько часов, чтобы на зарегистрированном домене развернуть полноценный фишинговый или мошеннический сайт".

Как не столкнуться с мошенниками

Специалисты Group-IB рекомендуют при выборе смартфонов в интернете избегать магазинов, работающих по предоплате. Доверять можно только крупным ретейлерам, на остальных сайтах риск столкнуться с мошенниками очень велик. Не стоит обращать внимание на предложения по слишком низкой цене. Как правило, если цена на смартфон в разы ниже рыночной, то покупателю предлагается либо бывший в употреблении гаджет, либо подделка.

При покупке в интернете лучше не переходить по подозрительным ссылкам. Стоит обращать внимание на доменное имя сайта, чтобы избежать фишинговых страниц. Кроме того, не следует участвовать в розыгрышах смартфонов, организованных не на официальных ресурсах, предупреждают эксперты.