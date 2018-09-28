"Алроса" утвердила 16 кандидатов для избрания в наблюдательный совет

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет "Алросы" утвердил перечень кандидатов для избрания в новый состав набсовета на внеочередном собрании акционеров, которое пройдет 22 октября по инициативе Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений республики. Об этом говорится в сообщении компании.

В список кандидатур вошли новые представители от Республики Саха (Якутия) - глава республики Айсен Николаев и исполняющий обязанности председателя правительства республики Владимир Солодов, бывший постоянный представитель Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге (до 2015 года) Галина Макарова, а также гендиректор автономной некоммерческой организации "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов.

Из действующих членов набсовета в перечень кандидатур не вошли государственный советник Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, а также экс-председатель государственного комитета по ценовой политике - региональной энергетической комиссии Валентина Лемешева и экс-председатель регионального правительства Евгений Чекин, которые были избраны на годовом общем собрании акционеров "Алросы" 26 июня.

Министерству имущественных и земельных отношений Якутии принадлежит 25% акций "Алросы".

Ранее сообщалось, что правительство Якутии планировало инициировать переизбрание набсовета "Алросы" после 26 июня, чтобы не срывать проведение годового собрания акционеров. Это было связано с отставкой главы региона Егора Борисова, который занимает пост первого заместителя председателя наблюдательного совета алмазодобывающей компании. Сейчас в набсовет "Алросы" входят 15 человек.

Из действующих членов набсовета в список кандидатур для избрания в новый состав вошли: первый заместитель главы муниципального района "Сунтарский улус" Республики Саха (Якутия) Николай Александров, член наблюдательного совета "Алросы" и "Московской биржи" Мария Гордон, министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Евгения Григорьева, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров, генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов, председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов, генеральный директор "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия) Сергей Местников, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, член совета директоров "МРСК Северо-Запада" Олег Федоров и генеральный директор акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" Алексей Чекунков.

О компании

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания ведет добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2017 году "Алроса" добыла 39,6 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 2017 году составила $4,3 млрд.