Путин предложил президенту Киргизии обсудить меры по поддержке товарооборота двух стран

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил своему киргизскому коллеге Сооронбаю Жээнбекову обсудить меры для поддержания темпов роста товарооборота двух стран.

На встрече с президентом Киргизии на полях саммита СНГ Путин отметил, что Россия занимает первое место в торговом обороте этой республики. "В прошлом году товарооборот вырос больше, чем на 30 процентов. Это очень хороший показатель. Надо подумать, что можно сделать дополнительно, чтобы этот темп обеспечить на будущее, чтобы сохранить эту динамику", - сказал российский лидер.

Путин добавил, что в целом отношения двух стран развиваются поступательно, "все планы, которые мы на предыдущих встречах согласовывали, исполняются". "У нас есть возможность сегодня сверить часы", - добавил Путин.

Президент Киргизии в свою очередь отметил, что его страна высоко ценит стратегическое партнерство с Россией.