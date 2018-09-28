Новые iPhone перепродаются в интернете со средней наценкой в 5 тыс. рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Перекупщики выставляют в интернете на продажу новые модели iPhone со средней наценкой в 5 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе сервиса объявлений "Юла".

Apple представила новинки 12 сентября. В официальном интернет-магазине корпорации с 28 сентября можно купить iPhone XS и XS Max в серебристом цвете, цвете "серый космос" и новом золотом оттенке с памятью 64 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Стоимость iPhone XS составляет от 88 тыс. рублей до 119 тыс. рублей в зависимости от размера памяти, а iPhone XS Max - от 97 тыс. до 128 тыс. рублей.

"В отличие от прошлого года, когда на рынок вышел iPhone X, в этом году продавцы готовы отдавать новые iPhone с минимальной наценкой", - отмечают в пресс-службе сервиса. Больше всего предложений iPhone XS с объемом памяти 256 и 64 Гб черного и золотого цвета. Модель iPhone XS 256 Гб продают по средней цене 106 тыс. рублей, iPhone XS Max 256 Гб - по 118 тыс. рублей.

В прошлом году стоимость смартфонов на сайте объявлений "Юла" превосходила официальную в 2,3 раза.

Перепродажа на Avito

Более 300 объявлений о перепродаже новых моделей iPhone появилось и на сайте Avito за три часа с начала старта продаж, говорится в материалах компании.

"В день старта продаж новых моделей IPhone в России 28 сентября пользователи Авито начали публиковать объявления об их перепродаже с 9 часов утра. За первые три часа (с 9 до 12 часов) на сайте появилось более 300 объявлений, и число предложений постоянно растет ", - говорится в материалах.

Отмечается, что всего на сайте размещено уже 3,5 тыс. предложений о продаже iPhone XS и iPhone XS Max. Около 2 тыс. из них выставлены частными лицами, которые хотят перепродать телефон по более выгодной цене.

Avito сообщает, что новые iPhone можно было приобрести на сайте уже в день начала продаж в мире (21 сентября), а до этого на сайте были предложения предзаказа нового смартфона. "С 21 сентября к 27 сентября предложение выросло более чем в два раза (на 118%). Спрос [число запросов контактов продавцов] за этот период времени снизился на 39%. Средняя цена также снизилась со 123 тыс. рублей до 119 тыс. рублей, что объясняется ростом предложения", - пояснили в компании.

Самая высокая цена на текущий момент: 7 млн рублей за iPhone XS Max 512gb в Санкт-Петербурге. Средняя цена проданных телефонов снизилась со 161 до 112 тысяч рублей.