Игры в Twitter. Илон Маск рискует сесть за опрометчивые посты

История с попыткой Илона Маска сделать Tesla частной компанией обернулась для него судебными исками, риском отставки и даже угрозой тюрьмы.
ТАСС рассказывает о неожиданном для предпринимателя эффекте его твитов.
Американские власти подали иск
Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в четверг, 27 сентября, подала в суд на главу Tesla Илона Маска, обвинив его в мошенничестве.
SEC потребовала отстранить предпринимателя от руководства фирмой, лишить права занимать любые руководящие должности в публичных компаниях и вернуть государству незаконно полученные доходы.
Причина — необдуманные твиты
Предметом иска стали нашумевшие посты Маска в Twitter 7 августа, в которых он пообещал выкупить все бумаги Tesla с биржи по $420 за акцию, то есть с премией 20%, и заверил, что договорился о финансировании сделки. Подробнее, почему компанию хотели и не смогли сделать частной, читайте в материале ТАСС.
SEC рассматривает посты руководителей компаний в соцсетях наравне с официальными заявлениями. Поэтому власти обвиняют Маска, что он заранее не обсудил конкретные условия предполагаемой сделки со своими финансовыми партнерами и обманул акционеров, что у него достаточно денег для выкупа акций. При этом он знал о неопределенных перспективах возможной покупки и ее зависимости от множества сложных и непрогнозируемых факторов.
"Забота об обеспечении правдивой и точной информации входит в число самых важных обязанностей любого руководителя компании. Это правило в одинаковой степени распространяется на такие средства коммуникации, как социальные сети и иные нетрадиционные формы общения", — отметила представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам Стефани Авакян.
Илон Маск все отрицает
Пока еще руководитель Tesla со своей стороны, конечно же, отверг все обвинения.
"Я всегда действовал в интересах правды, транспарентности и инвесторов. Честность является важнейшей ценностью в моей жизни, факты продемонстрируют то, что я никогда не скомпрометировал себя никоим образом", — заявил Маск в интервью телеканалу CNBC.
Он также отметил, что его огорчила и разочаровала "необоснованная акция" американского регулятора.
Разбирательства Минюста США
При этом SEC — не единственное государственное ведомство, которое обратило внимание на заявления Маска. Так, 18 сентября Bloomberg сообщил, что Министерство юстиции США тоже не осталось в стороне и завело уголовное дело против Tesla.
Его цель — установить, имело ли место в действиях Маска мошенничество. Источники агентства рассказали, что сейчас расследование находится на начальной стадии, продлится месяцы и может закончиться ничем.
Позднее в Tesla заявили, что готовы всячески сотрудничать с Минюстом для разрешения сложившейся ситуации.
Судебные иски акционеров
Не остались в стороне и простые акционеры Tesla. Они подали иски в суд на главу Tesla сразу после начала проверки SEC.
По их мнению, Илон Маск нарушил законы, которые требуют, чтобы такие заявления, как он сделал в Twitter, были, во-первых, достоверными, а во-вторых, выражались в официальном документе, переданном как раз в Комиссию по ценным бумагам.
Позднее в суд обратился и инвестор Эндрю Лефт, основатель и глава аналитической компании Citron Research. Он считает, что предприниматель пытался манипулировать стоимостью ценных бумаг Tesla с помощью недостоверных и вводящих в заблуждение твитов, чтобы нанести прямой урон продавцам акций, играющим на понижение их стоимости. Лефт как раз относится к таким игрокам.
Угроза тюрьмы
Бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Харви Питт предположил, какое наказание ждет Маска, если того признают виновным. По его словам, предпринимателю грозит:
- отстранение от руководства Tesla;
- штрафы;
- временный или постоянный запрет занимать руководящие должности в публичных компаниях;
- и даже — тюремное заключение, если против Маска выдвинут уголовное обвинение. А это возможно, если Минюст решит, что тот все-таки виновен.
Арина Раксина