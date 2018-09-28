Игры в Twitter. Илон Маск рискует сесть за опрометчивые посты

Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в четверг, 27 сентября, подала в суд на главу Tesla Илона Маска, обвинив его в мошенничестве.

SEC потребовала отстранить предпринимателя от руководства фирмой, лишить права занимать любые руководящие должности в публичных компаниях и вернуть государству незаконно полученные доходы.