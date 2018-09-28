В структуре Минэкономразвития появится замминистра по туризму

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Структура Минэкономразвития будет скорректирована, в ней будет создан специальный департамент по развитию туризма.

Кроме того, в ближайшее время будет определена кандидатура на должность курирующего это направление заместителя министра, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"У нас будет специальный департамент, и по заму скоро определимся. Сейчас надо пройти все бюрократические процедуры сначала. Это будет новый заместитель, он пока не назначен", - сказал он.

Также, по его словам, РФ намерена обсудить с МИД возможность безвизового режима для иностранных туристов. "Здесь нет никакого сопротивления [со стороны МИД в отношении возможности безвизового режима]. Мы вместе работаем. Они прекрасно понимают. Мы сейчас будем делать новую стратегию до 2035 года по развитию туризма - ее будем, конечно же, согласовывать обязательно с МИДом", - сказал он.

По словам Орешкина, эта инициатива войдет в стратегию развития туризма. "Мы будем предлагать", - добавил глава Минэкономразвития.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передали из ведения Минкультуры Минэкономразвитию. Соответствующий указ президента России был опубликован 17 сентября. Правительство в соответствии с указом должно обеспечить его выполнение и в течение полугода внести изменения в действующие документы.

Безвизовый опыт

В России с 14 июня по 15 июля проходил Чемпионат мира по футболу. Иностранные болельщики, оформившие персональную карту (Fan ID) и купившие билеты на матчи, могли приехать в РФ без визы. После завершения первенства президент РФ Владимир Путин объявил, что обладатели паспортов болельщика на ЧМ-2018 получат право безвизового многократного посещения России до конца 2018 года.

В начале августа на официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом закон, согласно которому футбольные фанаты из других стран, получившие паспорт болельщика для посещения чемпионата мира, теперь до конца года смогут въезжать в Россию без визы. Документ был принят Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.