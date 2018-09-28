Правительство продлило выдачу марок старого образца на алкоголь до конца 2018 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Специальные федеральные и акцизные марки на алкогольную продукцию образца 2012 года будут выдаваться в России до 1 января 2019 года. Об этом говорится в подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановлении от 27 сентября 2018 года, касающегося изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам маркировки алкогольной продукции. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Штриховой код на такие марки наносят производители и импортеры продукции.

Согласно постановлению, Федеральной таможенной службе поручено до 1 января 2019 года провести инвентаризацию акцизных марок образца 2012 года и уничтожить их.

Как ранее сообщалось, в России с 1 июля 2018 года введена система полного поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя). Для этого введены новые марки с двухмерным штриховым кодом, который наносится на Гознаке и содержит уникальный идентификатор ЕГАИС. Он наносится типографским способом в виде штрихового кода DataMatrix и содержит данные, созданные с использованием современной криптографии. Код, в свою очередь, позволяет идентифицировать марки и маркируемую ими продукцию. Цена новых марок составляет 1690 рублей за 1 тыс. штук.