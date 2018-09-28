Медведев создал экспертную группу по неналоговым платежам бизнеса

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что создал экспертную группу по неналоговым платежам бизнеса во главе с первым вице-премьером - министром финансов Антоном Силуановым.

"Я образовал экспертную группу по вопросам неналоговых платежей предпринимателей, возглавит ее мой первый заместитель - министр финансов Антон Германович Силуанов", - сказал Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

По словам премьера, в состав группы вошли представители бизнес-объединений, в том числе РСПП. "Просил бы вас принять во всей этой работе активное участие", - обратился он к Шохину. Медведев напомнил, что у вопроса о неналоговых платежах "нет совсем легких решений". "В конечном счете от этого будет зависеть и само взыскание неналоговых платежей, а с другой стороны - то, насколько это будет посильно для бизнеса, насколько прозрачны и понятны будут эти процедуры, каким образом будут появляться те или иные неналоговые платежи", - пояснил глава кабмина.

Шохин отметил, что бизнес считает одной из главных задач недопущение появления новых неналоговых платежей по упрощенной процедуре. По его словам, для этого часть таких платежей может быть оформлена как квазиналоговые с регулированием в рамках Налогового кодекса, а другая часть "тоже должна быть законодательно оформлена, чтобы креативность разных структур - федеральных и региональных - как-то ограничить". Глава РСПП добавил, что в рамках реформы необходимо также предусмотреть 10-летний переходный период.

"Я думаю, что это правомерный подход", - отреагировал Медведев на слова Шохина. "Действительно, неналоговые платежи существуют, но они не должны возникать просто исходя из соображений целесообразности, если возникнет желание у того или иного ведомства, - отметил премьер. - Потому что суть неналогового платежа остается очень близкой к налогу - это обязательное зачисление той или иной суммы в доход бюджета. И в принципе с точки зрения экономической особой разницы между ними нет". "Давайте этот процесс доведем до конца", - добавил глава правительства.