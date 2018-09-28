Силуанов: дотаций работодателям за наем сотрудников предпенсионного возраста не будет

"Мы такие вопросы не рассматриваем. Мне кажется, должна быть заинтересованность самого работодателя взять квалифицированного, профессионального сотрудника. Будет он после института или будет он предпенсионного возраста - все зависит от человека. Поэтому через бюджетные дотации работодателям нет какого-то смысла стимулировать принимать людей предпенсионного возраста", - сказал Силуанов.

Ранее российские бизнес-объединения предложили платить работодателям, принимающим на работу граждан предпенсионного возраста, субсидии из бюджета в размере одного МРОТ в месяц за каждого работника. Такая идея содержалась в совместном письме Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты и "Опоры России", направленном премьер-министру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Силуанов напомнил,что уже принято решение, чтобы работодатели преднамеренно не сокращали людей предпенсионного возраста. "Для этого ответственность специальная вводится. Но давать какие-то субсидии из государственного бюджета, мне кажется, это нецелесообразно. Это не решит субсидиями проблему. Все зависеть будет от человека, от его личностных способностей. От его профессионального уровня. Это будет решающим", - сказал он.