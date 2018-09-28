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Пенсионный закон

Силуанов: дотаций работодателям за наем сотрудников предпенсионного возраста не будет

Глава Минфина считает, что должна быть заинтересованность самого работодателя взять квалифицированного сотрудника, а будет он после института или предпенсионного возраста - все зависит от человека
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов Сергей Бобылев/ТАСС
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство не рассматривает возможность выплаты дотаций работодателям за наем сотрудников предпенсионного возраста, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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"Мы такие вопросы не рассматриваем. Мне кажется, должна быть заинтересованность самого работодателя взять квалифицированного, профессионального сотрудника. Будет он после института или будет он предпенсионного возраста - все зависит от человека. Поэтому через бюджетные дотации работодателям нет какого-то смысла стимулировать принимать людей предпенсионного возраста", - сказал Силуанов.

Ранее российские бизнес-объединения предложили платить работодателям, принимающим на работу граждан предпенсионного возраста, субсидии из бюджета в размере одного МРОТ в месяц за каждого работника. Такая идея содержалась в совместном письме Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты и "Опоры России", направленном премьер-министру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Силуанов напомнил,что уже принято решение, чтобы работодатели преднамеренно не сокращали людей предпенсионного возраста. "Для этого ответственность специальная вводится. Но давать какие-то субсидии из государственного бюджета, мне кажется, это нецелесообразно. Это не решит субсидиями проблему. Все зависеть будет от человека, от его личностных способностей. От его профессионального уровня. Это будет решающим", - сказал он.

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Пенсионный законВолодин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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