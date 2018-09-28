Путин 3 октября примет участие в пленарке Российской энергетической недели в Москве

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас уже ведется активная подготовка к Российской энергетической недели. Мы ожидаем, что в центральной панельной дискуссии этого мероприятия примет участие президент Путин", - сказал Песков. По его словам, на форуме будет "очень широкое международное представительство", в связи с чем в Кремле ожидают, что мероприятие будет интересным по своему содержанию.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 3 по 6 октября. По информации на сайте РЭН, пленарное заседание форума по теме "Устойчивая энергетика для меняющегося мира" запланировано на 3 октября.

Первый такой форум прошел в 2017 году и теперь является ежегодным. В мероприятии примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. ТАСС - информационный партнер РЭН-2018.