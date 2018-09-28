Алиханов: Калининграду необходима федеральная поддержка в решении задачи мелиорации земель

КАЛИНИНГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Калининградская область нуждается в федеральной поддержке в решении задачи мелиорации земель для развития агропромышленного комплекса, являющегося одним из приоритетных направлений развития региона. Об этом заявил в пятницу ТАСС губернатор области Антон Алиханов.

"Это очень сложная система для нас, у нас очень большие территории находятся ниже уровня моря, водозащита, берегоукрепление, прочистка русел рек и так далее - этому не уделялось внимание очень долго, десятилетия, и нам здесь самим не справиться", - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что в предыдущие два года в области периодически происходили подтопления территории, что приводило к значительным убыткам в агромпромышленном комплексе. "У нас не должно быть такой системы, когда мы год от года тонем, и наши урожаи гибнут. Это никак не бьется с нашим потенциалом, о котором мы сегодня говорим", - добавил Алиханов, заметив, что в 2017 году область экспортировала сельхозпроддукцию на $1 млрд - из 21 млрд общего экспорта страны по этому направлению и у региона есть потенциал для роста.

По данным областных властей, на долю региона приходится 23% всех осушаемых земель страны и 70% польдерных земель РФ. Общая площадь сельхозугодий в регионе, включая пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения, составляет 720 тыс. га, площадь мелиорированных земель - 596,3 тыс. га, еще свыше 75 тыс. га нуждаются в мелиорации.

Как сообщила на заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 25 сентября глава минсельхоза региона Наталья Шевцова, премьер-министр Дмитрий Медведев ранее поручил разработать проект по восстановлению мелиоративной и водохозяйственной системы области. Региональное правительство подготовило и направило в Минсельхоз и Миприроды РФ проект программы по восстановлению мелиоративного и водохозяйственного комплекса Калининградской области на 2019 - 2025 годы, но целевая межведомственная программа пока не утверждена.

Минсельхоз РФ планирует включить ведомственный проект развития мелиоративного комплекса области в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозпродукции, сырья и продовольствия на 2019 - 2025 годы и направить на эти цели около 2,4 млрд рублей. Однако финансирование мелиоративных объектов только по линии Минсельхоза России не решает проблему мелиорации и водного хозяйства в области, отмечают в региональном правительстве. Регион уже обратился к Совфеду с просьбой поддержать инициативу федерального Минсельхоза о дополнительном выделении свыше 2,5 млрд рублей на меры по восстановлению мелиоративного и водохозяйственного комплекса Калининградской области, и обращение получило поддержку сенаторов, сообщили в пресс-службе правительства области.

Федеральная целевая программа

В областном правительстве также сообщили, что регион нуждается в поддержке в решении задачи обеспечения территории газом - это терминал сжиженного природного газа и расширение существующего хранилища природного газа. Ключевым для региона, по оценкам областных властей, является продление федеральной целевой программы (ФЦП) развития области до 2025 года, которая реализуется с 2002 года. В 2014 году она была утверждена в новой редакции, и срок реализации продлен до 2020 года.

Общий объем финансирования ФЦП на 2014 - 2020 годы - около 114,87 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 55,5 млрд рублей, бюджетов Калининградской области и муниципальных образований - 5,53 млрд рублей, внебюджетных средств - 53,79 млрд рублей.

Развитие стратегических регионов

27 сентября на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти будут уделять особое внимание развитию стратегических регионов, в которых существуют хронические накопленные диспропорции. Среди таких субъектов Федерации он назвал Крым, Севастополь, Калининградскую область, Арктическую зону, Северный Кавказ и Дальний Восток.