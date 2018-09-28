S&P повысило рейтинг "Росгосстраха" до В+ с В со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг страховой компании "Росгосстрах" в российской валюте до В+ с В. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз по рейтингу был изменен с "позитивного" на "стабильный".

"На наш взгляд, состояние капитала и ликвидность страховой компании улучшились. Ликвидность "Росгосстраха" находится по-прежнему на должном уровне в связи с тем, что компания принадлежит банку "ФК Открытие", и в конечном счете Банку России. Хотя мы и не прогнозируем, что страховой компании понадобится дополнительная финансовая поддержка в 2018-2019 годах, но мы ожидаем вероятной поддержки со стороны "ФК Открытия" и ЦБ РФ, если потребуется", - говорится в сообщении.

"Росгосстрах" в 2017 году вошел в группу банка ФК "Открытие", который попал под санацию ЦБ.