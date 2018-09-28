Путин призвал коллег по СНГ расширить взаимные расчеты стран в нацвалютах

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ в Душанбе в пятницу отметил рост товарооборота внутри Содружества, несмотря на негативную внешнюю конъюнктуру, а также призвал расширить объем взаимных расчетов в национальных валютах. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Выступление главы российского государства на встрече лидеров в узком составе прошло за закрытыми дверями. Как отметил Песков, президент РФ в своей речи подчеркнул значимость СНГ и взаимодействия в рамках Содружества на политическом, социально-экономическом и на гуманитарном треках, а также в правоохранительной сфере.

"Путин говорил о том, что нелегкая глобальная экономическая конъюнктура <…> не стала препятствием для того, что в январе - июне 2018 года товарооборот внутри Содружества увеличился почти 15%. Сейчас он составляет почти $85 млрд, несмотря на ряд негативных внешних факторов", - отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, российский лидер призвал максимально раскрыть потенциал договора о зоне свободной торговли в СНГ, а также говорил "о необходимости расширения практики взаимных расчетов в нацвалютах, о координации действий на внешнеполитической арене, в ООН". Путин затронул также ряд других вопросов, в том числе - темы культурного взаимодействия и подготовки к празднованию в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.